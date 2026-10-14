वही कह रहे लोग

उनका चेहरा बार-बार सामने आकर कहना चाहे।

सुनना मुनासिब नही 'उपदेश' वही कह रहे लोग।।



- उपदेश कुमार शाक्यावार 'उपदेश'



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2 घंटे पहले