उनकी खामोशी

उनकी खामोशी से जो संदेश मिल रहे मुझे।

वही 'उपदेश' लिखने में मदद कर रहे मुझे।।



- उपदेश कुमार शाक्यावार 'उपदेश'



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एक घंटा पहले