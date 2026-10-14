उम्र के इस पड़ाव पर

दिल की तड़प आज भी ज़िन्दा करे क्या 'उपदेश'।

उम्र के इस पडाव पर परिवार वालों के दखल गए।।



- उपदेश कुमार शाक्यावार 'उपदेश'



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एक घंटा पहले