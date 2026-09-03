हिम्मत होती नही फिर क्यों याद करती।।

तेरे ख्याल से आँखें नम जैसी लगती।

कुछ कहना नही चाहती उबासी भरती।।



कुछ-कुछ मलाल अपने ऊपर आता।

दिल के सुझाए समाधान बर्बाद करती।।



हाँ कहूँ कि ना कशमकश में प़ड गई।

हिम्मत होती नही फिर क्यों याद करती।।



जबाव मिले-जुले से उथल-पुथल करते।

हकीकत में बेहतर तरकीब इज़ाद करती।।



कभी-कभी सोचती रात में जरूरत पर।

सतरंगे ख्यालों के बीच में जिहाद करती।।



गर्दिशों के दिन खुद मैंने बनाए 'उपदेश'।

बादलों को देखकर बस फ़रियाद करती।।

- उपदेश कुमार शाक्यावार 'उपदेश'



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एक घंटा पहले