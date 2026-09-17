तेरी तस्वीर उभरती

तेरी स्मृति न जाने कितनी बार होंठों पर उतरती।

आँखें बन्द करता हूँ 'उपदेश' तेरी तस्वीर उभरती।।

- उपदेश कुमार शाक्यावार 'उपदेश'



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एक घंटा पहले