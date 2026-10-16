तलाश मंजिल की

तलाश मंजिल की तो सफर में दर्द सहना पड़ता।

किसने कहा 'उपदेश' हर एक सफर सुहाना होता।।



- उपदेश कुमार शाक्यावार 'उपदेश'



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एक घंटा पहले