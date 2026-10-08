तकलीफ़ की घड़ी

तब शेष बचोगे केवल तुम तन्हाई के साथ-साथ।

याद कर करके 'उपदेश' अस्तित्व खो चुके होंगे।।



- उपदेश कुमार शाक्यावार 'उपदेश'



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49 मिनट पहले