सुन रही कहानी

नज़र नज़र को बता रही 'उपदेश' यारी कितनी।

पलक भारी होने पर भी उनकी सुन रही कहानी।।



- उपदेश कुमार शाक्यावार 'उपदेश'



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52 मिनट पहले