संघर्ष विराम

मन में चल रहे संघर्ष को विराम दे 'उपदेश'।

खामख्वाह खुद की लड़ाई उससे जोड़ मत।।



- उपदेश कुमार शाक्यावार 'उपदेश'



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47 मिनट पहले