सजा सुना दी गई

दिल लगाने की सजा सुना दी गई 'उपदेश'।

फरमान के मुताबिक जी रहा मौन रह कर।।



- उपदेश कुमार शाक्यावार 'उपदेश'



- हम उम्मीद करते हैं कि यह पाठक की स्वरचित रचना है। अपनी रचना भेजने के लिए यहां क्लिक करें।

54 मिनट पहले