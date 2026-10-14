सफर भीड़ में रहा

सफर किसी का भीड़ में रहा नजरे खोजती रहीं।

किसी की नजर में 'उपदेश' मनमुटाव मचल गए।।



- उपदेश कुमार शाक्यावार 'उपदेश'



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एक घंटा पहले