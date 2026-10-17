सफलता की सूची

सफलता की सूची नही मन का सुकून चाहिए।

खुद को भूल कर जीने में 'उपदेश' दर्द कम नही।।



- उपदेश कुमार शाक्यावार 'उपदेश'



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41 मिनट पहले