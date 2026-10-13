सच बोलने के संस्कार

सच बोलने के संस्कार उन्हें पसन्द आए नही।

हम खुद को न बदल पाए 'उपदेश' पाए नही।।



- उपदेश कुमार शाक्यावार 'उपदेश'



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56 मिनट पहले