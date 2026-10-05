रिश्ते उनकी कहानी

बेटे ने जब बाते नही मानी तो छोड़ दिया।

मगर दामाद का क्या 'उपदेश' तर्क दिया।।



- उपदेश कुमार शाक्यावार 'उपदेश'



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एक घंटा पहले