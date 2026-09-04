जिन्दगी में एक बात बड़ी देर से समझी।

जिन्दगी में एक बात बड़ी देर से समझी।

राज़दार बना कर 'उपदेश' राज समझी।।

- उपदेश कुमार शाक्यावार 'उपदेश'



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46 मिनट पहले