राह बदल लेते 'उपदेश' अशांति से दूर रहते।।

चेहरे भाँप लेते वो लोग बहस में नही पड़ते।

राह बदल लेते 'उपदेश' अशांति से दूर रहते।।



- उपदेश कुमार शाक्यावार 'उपदेश'



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एक घंटा पहले