प्यार मलिन नही होता

वक्त न करता हँसी सितम,

तो प्यार मलिन नही होता।



गले पड़ने वाला हर शख्स,

'उपदेश' बेवफ़ा नही होता।

- उपदेश कुमार शाक्यावार 'उपदेश'



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एक घंटा पहले