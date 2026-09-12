प्रेम का बन्धन

प्रेम का बन्धन तोड़ पाना उसके बस में नही।

पलटकर वो आएगा 'उपदेश' मैं जाऊँगा नही।।

- उपदेश कुमार शाक्यावार 'उपदेश'



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एक घंटा पहले