प्रक्रिया निभाने की

भलाई करने का परिणाम जानने की जरूरत नही।

इस तरह प्रक्रिया चलाई जाती 'उपदेश' निभाने की।।



- उपदेश कुमार शाक्यावार 'उपदेश'



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45 मिनट पहले