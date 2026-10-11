परीक्षण का वक्त

परीक्षण का वक्त घर गृहस्थी में आता 'उपदेश'।

तर्क-वितर्क नाकाम जब जिम्मेदारियाँ पर खोले।।



- उपदेश कुमार शाक्यावार 'उपदेश'



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एक घंटा पहले