पाखंड में पड़कर 'उपदेश' श्रम करना भूल जाते।।

नसीब बनाने वाले जग में कोई नजर नही आते।

पाखंड में पड़कर 'उपदेश' श्रम करना भूल जाते।।



- उपदेश कुमार शाक्यावार 'उपदेश'



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34 मिनट पहले