टूटकर सँभालने का निराला किरदार उनका।

इम्तिहान लेने का तरीका रुआबदार उनका।

मगर हालात पर रो देना था संस्कार उनका।।



जिनका साथ देती उनकी किस्मत बदल देती।

दूरदृष्टि में सच्चाई का चोला असरदार उनका।।



जितने दर्दों से गुजरी वही उनकी ताकत बनी।

फ़ैसले लेने के तरीके से चमका निखार उनका।।



वक्त से बड़ी लगती 'उपदेश' हिम्मत उनकी।

हर एक परिस्थिति में हौसला ताकतवर उनका।।



कहते अँधेरी रात के बाद सुबह उजाला लाता।

टूटकर सँभालने का निराला किरदार उनका।।



- उपदेश कुमार शाक्यावार 'उपदेश'



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41 मिनट पहले