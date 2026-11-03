जो मिला 'उपदेश' उसी में अच्छाई नजर आया।।

हर सफर मंजिल तक ले जाए जरूरी तो नही।

जो मिला 'उपदेश' उसी में अच्छाई नजर आया।।



- उपदेश कुमार शाक्यावार 'उपदेश'



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एक घंटा पहले