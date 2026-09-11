नसीब बदल गया

आँखों का प्यार उतरकर जुबान पर आ गया।

इजाजत मिलते ही 'उपदेश' नसीब बदल गया।।

- उपदेश कुमार शाक्यावार 'उपदेश'



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57 मिनट पहले