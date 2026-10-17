न पाया आपाधापी कर उसका गम नही

जो हासिल किया 'उपदेश' वो कम नही।

न पाया आपाधापी कर उसका गम नही।।



- उपदेश कुमार शाक्यावार 'उपदेश'



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