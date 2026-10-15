ना मिले तो वियोग होता

साथ चलने वालो के बीच में अनबन हो ही जाती।

तब याद आता 'उपदेश' ना मिले तो वियोग होता।।



- उपदेश कुमार शाक्यावार 'उपदेश'



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46 मिनट पहले