मोहब्बत को याद कर

मोहब्बत को याद कर उजाला गुजार देता।

अँधेरा आने पर 'उपदेश' उन्हें आवाज देता।।



- उपदेश कुमार शाक्यावार 'उपदेश'



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38 मिनट पहले