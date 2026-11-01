हासिल वह सब होता मित्र भी बने रहते विशेष।।

धैर्य और निष्ठा कभी निराश नही करते 'उपदेश'।

हासिल वह सब होता मित्र भी बने रहते विशेष।।



- उपदेश कुमार शाक्यावार 'उपदेश'



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एक घंटा पहले