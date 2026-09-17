मेरी इबादत

न ही माला न ही मन्तर न पूजा की आदत।

तुझे पल-पल सोचना 'उपदेश' मेरी इबादत।।

- उपदेश कुमार शाक्यावार 'उपदेश'



- हम उम्मीद करते हैं कि यह पाठक की स्वरचित रचना है। अपनी रचना भेजने के लिए यहां क्लिक करें।

एक घंटा पहले