मेरा सूरज नही ढल रहा

किसी ने साथ नही दिया परेशानी के वक्त 'उपदेश'।

मगर एक दूसरे के साथ से मेरा सूरज नही ढल रहा।।



- उपदेश कुमार शाक्यावार 'उपदेश'



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2 घंटे पहले