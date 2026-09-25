मौसम नजर आता

चेहरे पर ठहरी हुई बूँदों में मौसम नज़र आता।

रेत के मैदान में 'उपदेश' मरीचिका ठहर जाता।।

- उपदेश कुमार शाक्यावार 'उपदेश'



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51 minutes ago