मौन रहना कितना अच्छा

मौन रहना कितना अच्छा और कब तक होता।

जानो तो दिल में रहने वाला 'उपदेश' तंग होता।।



- उपदेश कुमार शाक्यावार 'उपदेश'



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45 मिनट पहले