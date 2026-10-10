चुप रहकर सम्भाला खुद को अर्ज़ मिटा न सकीं।।

एहसास की लौ को मौन की आँधी बुझा न सकीं।

सिलसिला आज भी कायम गरमी मिटा न सकीं।।



दिलों के बीच की दूरी ने अपना काम किया नही।

खबर लेने को छटपटाती दिले दर्द मिटा न सकीं।।



हौसले का इम्तिहान चल रहा कब तक साथ देगा।

ख्वाबों में मौज करती हकीकत को मिटा न सकीं।।



लोग जान भी पाए उसका दायरा कहाँ तक रहा।

बिना फरेब के गले लगाने का फर्ज मिटा न सकीं।।



कदम राह-ए-मोहब्बत में अब भी कायम 'उपदेश'।

चुप रहकर सम्भाला खुद को अर्ज़ मिटा न सकीं।।



- उपदेश कुमार शाक्यावार 'उपदेश'



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एक घंटा पहले