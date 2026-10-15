क्या मिला तुम्हें बेवजह मुझे मोहताज कर।।

जब कभी मौका मिलेगा तब पूछेंगे 'उपदेश'।

क्या मिला तुम्हें बेवजह मुझे मोहताज कर।।



- उपदेश कुमार शाक्यावार 'उपदेश'



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एक घंटा पहले