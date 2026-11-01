कदमों से 'उपदेश' मंजिल की नब्ज मिलेगी।।

एक दिन तुम्हारी सोच तुम पर नाज़ करेगी।

कदमों से 'उपदेश' मंजिल की नब्ज मिलेगी।।



- उपदेश कुमार शाक्यावार 'उपदेश'



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एक घंटा पहले