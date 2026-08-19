अपने भीतर झाँक लेते अगर शिक्षित होते

शिखर पर पहुँच कर खुशी जाती रही।

चरित्र ने बौना बनाया इज़्ज़त जाती रही।।



ऊँचाई पर टिके रहना किस्मत में न था।

बुराईयों के बीच फंसकर चैन जाती रही।।



अंहकार ईर्ष्या क्रोध और छल- कपट से।

बनाई विश्व गुरू की पदवी भी जाती रही।।



अपना मन बुराईयों से ऊपर उठ ना पाया।

जग को जीतने की अभिलाषा जाती रही।।



दंद-फंद से दौलत जोड़ी हवा में घूमे फिरे।

लम्बे-लम्बे 'उपदेश' मन की बात जाती रही।।



अपने भीतर झाँक लेते अगर शिक्षित होते।

भँवर में फंसकर गरीबो की हाय खाती रही।।

- उपदेश कुमार शाक्यावार 'उपदेश'



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58 मिनट पहले