मन का क्या करे

किसी ने किसी को दिल में बैठा लिया खुद के।

कोई उनकी 'उपदेश' खुशनसीबी पर जल गए।।



- उपदेश कुमार शाक्यावार 'उपदेश'



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1 hour ago