थक हार कर 'उपदेश' गुड़ी-मुड़ी सो जाता।

इंतजार करता तुम्हारे फोन का मेरा दिल।

जो कह नही सकता लिख देता मेरा दिल।।



खास रिश्ता एक नाम बिना अधूरा लगता।

उनका ख्याल आते ठहर जाता मेरा दिल।।



कुछ तो जरूर औरो से अलग सा तुम में।

बिना तेरे जिक्र के नही रुकता मेरा दिल।।



प्यारे रिश्ते जरूरी नही करीब ही रहे मेरे।

मन बहल जाता जब याद करता मेरा दिल।।



थक हार कर 'उपदेश' गुड़ी-मुड़ी सो जाता।

फिर सपनों में अठखेलियाँ करता मेरा दिल।।



- उपदेश कुमार शाक्यावार 'उपदेश'



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27 मिनट पहले