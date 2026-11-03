अपने निर्णय पर पुनः विचार नही कर पाया।।

लोग सयाने मिले मेरी एक ना चली 'उपदेश'।

अपने निर्णय पर पुनः विचार नही कर पाया।।



- उपदेश कुमार शाक्यावार 'उपदेश'



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एक घंटा पहले