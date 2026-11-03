सही कहना मेरी फितरत 'उपदेश' लोग डरते।।

किसी के दबाव में पड़कर गलत गलत रहता।

सही कहना मेरी फितरत 'उपदेश' लोग डरते।।



- उपदेश कुमार शाक्यावार 'उपदेश'



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1 hour ago