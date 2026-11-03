जिसे हमसफ़र बनाया 'उपदेश' उसी में डर पाया

अपने फैसले पर खुशी के साथ-साथ शक आया।

जिसे हमसफ़र बनाया 'उपदेश' उसी में डर पाया।।



- उपदेश कुमार शाक्यावार 'उपदेश'



- हम उम्मीद करते हैं कि यह पाठक की स्वरचित रचना है। अपनी रचना भेजने के लिए यहां क्लिक करें।

एक घंटा पहले