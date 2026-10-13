खामोश लग रही

अब खुद ही परेशान होकर खामोश लग रही।

मिजाज़ अच्छे थे 'उपदेश' काम न लिये उनसे।।



- उपदेश कुमार शाक्यावार 'उपदेश'



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55 मिनट पहले