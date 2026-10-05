खामोश हो गए

अजब सी जिद्द थी उनकी खामोश हो गए।

बाते खत्म हो गई 'उपदेश' या बेहोश हो गए।।



- उपदेश कुमार शाक्यावार 'उपदेश'



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एक घंटा पहले