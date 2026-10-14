खामोश हो गया

उसको बोलना पसन्द था अब खामोश हो गया।

ले कलम का सहारा 'उपदेश' जज्बाती हो गया।।



- उपदेश कुमार शाक्यावार 'उपदेश'



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45 मिनट पहले