जीने के लिए

हर बात पर अतीत को लेकर रोया नही जाता।

जीने के लिए 'उपदेश' अतीत को भुलाना होता।।



- उपदेश कुमार शाक्यावार 'उपदेश'



- हम उम्मीद करते हैं कि यह पाठक की स्वरचित रचना है। अपनी रचना भेजने के लिए यहां क्लिक करें।

एक घंटा पहले