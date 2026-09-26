जिन्दा रहम मिला

जिन्दा रहते किसी शख्स को मरहम कहाँ मिला।

मरहम बनकर आई 'उपदेश' जिन्दा रहम मिला।।

- उपदेश कुमार शाक्यावार 'उपदेश'



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25 minutes ago