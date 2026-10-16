जिम्मेदारियाँ जकड़ लेती

जिम्मेदारियाँ जकड़ लेती जब अपनी बाहों में।

ऐसे पड़ाव पर 'उपदेश' ख्वाहिशे सुलाना होता।।



- उपदेश कुमार शाक्यावार 'उपदेश'



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एक घंटा पहले