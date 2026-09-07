झूठ बोलने से पाप लगता

मुझे बखूबी पता झूठ बोलने से पाप लगता।

कैसे बोले सच 'उपदेश' उस से श्राप लगता।।

- उपदेश कुमार शाक्यावार 'उपदेश'



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एक घंटा पहले