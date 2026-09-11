जगह जिन्दगी में खास

कई लोगों की जगह जिन्दगी में खास होती।

प्यार करने वाले से 'उपदेश' गहरी आस होती।।

-उपदेश कुमार शाक्यावार 'उपदेश'



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34 minutes ago