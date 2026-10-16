कदम से कदम मिला

चलते वक्त के साथ कदम से कदम मिला।

समेटने की कोशिश कर 'उपदेश' छोड़ मत।।



- उपदेश कुमार शाक्यावार 'उपदेश'



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44 मिनट पहले